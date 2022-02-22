Москва, 22 февраля, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Поток прибывающих в Россию беженцев из Донбасса начал сокращаться после решения президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 22 февраля cообщил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Пресс-служба администрации Курской области Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Курскую область

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«Мы констатируем, что количество лиц, пересекающих границу, уменьшается по сравнению со вчерашним днем. Видимо, добрые вести вселили уверенность», — сказал он.

Напомним, на минувшей неделе руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации в Россию женщин, детей и людей старшего поколения из-за с угрозы военного нападения со стороны Украины.