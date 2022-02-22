Донецк, 22 февраля, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Бывший министр обороны ДНР Владимир Кононов чуть не стал жертвой террористического акта украинских боевиков, сообщает 22 февраля пресс-служба республиканского МГБ.

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В результате взрыва пострадал мирный житель, которому оказывается медицинская помощь.

«Сегодня 22 февраля в 16:32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимская совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова», — указано в сообщении, опубликованном на сайте МГБ.

По факту взрыва заведено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории ДНР и ЛНР резко активизировались украинские диверсионно-террористические группы. Одновременно происходит обострение на линии соприкосновения и усиливаются артобстрелы.