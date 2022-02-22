Ростов-на-Дону, 22 февраля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Жильцов многоэтажного дома на улице Ерёменко в Ростове-на-Дону эвакуировали из-за пожара в жилом доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Сообщение о возгорании в квартире, расположенной на третьем этаже, в экстренные службы поступило около 17:30 мск. Спасатели эвакуировали 20 человек.

Около 19:00 мск было объявлено о ликвидации пожара на площади 20 кв. метров. На месте работали восемь единиц техники и 23 сотрудника МЧС.

Причина пожара устанавливается.