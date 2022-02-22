Москва, , 20:17 — REGNUM Урегулирование отношений между РФ и Украиной — это для начала — признание Киевом волеизъявления жителей Крыма и Севастополя о воссоединении с Россией, заявил 22 февраля журналистам российский президент Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Отвечая на вопрос о том, что следует сделать Киеву и что — Москве, чтобы урегулировать отношения в долгосрочной перспективе, президент напомнил о вопросе Крыма. Он задал вопрос: чем волеизъявление крымчан хуже волеизъявления жителей Косово?

Владимир Путин «Хочу ещё раз подчеркнуть: никто под дулом автомата или под штыками не мог согнать людей на избирательные участки. Они пришли добровольно и приняли своё решение — воссоединиться с Россией. И нужно уважать это решение».

Он призвал западные страны уважать выбор крымчан и заметить, что это и есть высшая форма демократии — референдум. Если, конечно, Запад считает себя демократическим.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму заявили, что не нуждаются в одолжениях со стороны США