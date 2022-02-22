Афины , , 20:15 — REGNUM Различные правительственные стратегии субсидирования не в состоянии устранить структурные последствия высокой стоимости жизни. Многие из граждан Греции больше не в состоянии удовлетворять свои основные потребности, заявил глава сектора развития и инвестиций греческой партии СИРИЗА Алексис Харицис телеканалу «Контра» 21 февраля.

Греция

«У нас самые высокие оптовые цены на электроэнергию в Европе, четвертая по дороговизне стоимость бензина и взрывной рост цен на предметы первой необходимости, — сказал Харицис, — заработная плата остается на прежнем уровне, а минимальная заработная плата ниже, чем в 2010 году, в то время как в других европейских странах наблюдается рост».

Необходима серьезная поддержка домашних хозяйств и предприятий за счет снижения акцизного налога на топливо — меры, которая уже была реализована в 19 из 27 стран ЕС, отметил Харицис.