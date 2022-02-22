Москва, , 20:13 — REGNUM

Беженцы Донбасса, которые продолжают прибывать в Россию, выражают благодарность волонтерам, встречающим их на пунктах пропуска и на железнодорожных вокзалах. Напомним, на КПП «Успенка» в Матвеево-Курганском районе Ростовской области объединенная волонтерская группа «Молодёжки ОНФ», движения #МыВместе, представителей «Молодой Гвардии Единой России» и волонтерской роты работает с 19 февраля. Координацию круглосуточного дежурства добровольцев осуществляет депутат Госдумы, первый зампред комитета по молодежной политике, координатор молодежной политики в партии «Единая Россия», руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич. Почти с каждым проходящим через волонтерский пункт помощи он общается лично. В отдельных, особо сложных, случаях депутат просит людей сообщать о прибытии в место временного размещения. Сегодня одна из эвакуированных, жительниц прислала смс со словами благодарности для волонтеров.

Лес рук — символ волнтерского движения в России ИА REGNUM

«Заселили нас в Воронежской области. Условия проживания хорошие. Большое спасибо за внимание», — написала женщина в сообщении.

«Светлана, как и сотни других, шла с детьми через КПП «Успенка». Подавлена и растеряна, куда ехать — не знает. Разговорились. Оставил ей мобильный и сказал звонить или писать, если потребуется помощь. Сегодня получил смс, где женщина написала, что ее заселили в Воронежскую область. Как приеду в регион, обязательно навещу. Мы — один народ. И своих в беде не бросаем», — сказал Игорь Кастюкевич.

По словам Игоря Кастюкевича, после подписанного президентом РФ Владимира Путина указа о признании Донецкой и Луганской народных республик, у людей, пребывающих в Россию, совсем другое настроение. Сегодня Госдума на пленарном заседании ратифицировала соглашения с ДНР и ЛРН о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Договоры вступят в силу с момента их публикации, то есть уже сегодня — после голосования в Совете Федерации. Документы также ратифицированы парламентами народных республик.

«Если раньше мы видели, что люди не знали, когда вернутся на Родину, то теперь у них в глазах появилась надежда. Госдума ратифицировала соглашения о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР. По-другому и быть не могло! Мы за мир! История творится здесь и сейчас. В России нет необходимости убеждать кого-то в том, что другой возможности прекратить многолетнюю войну и защитить людей просто нет. Каждый день от совершенно разных людей, измотанных военными действиями в ЛНР и ДНР, мы слышим одну и ту же фразу «когда же закончится этот кошмар!» Он должен закончиться и люди должны чувствовать себя под защитой», — отмеилт Игорь Кастюкевич.

Ростовская группа, наряду с юридической, медицинской и психологической помощью прибывающим, продолжает разгружать гуманитарные грузы, которые поступают в регион из самых разных уголков страны.

В настоящий момент добровольцы Ростова ждут подкрепления. На помощь из Севастополя выдвинулись волонтеры объединенного штаба #МыВместе. Среди них — психологи, юристы и медики. Они помогут беженцам в пунктах временного размещения и на пограничных переходах.

Астраханская область начнет принимать эвакуированных жителей Донбасса в ближайшие дни. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин. В настоящее время в регионе готовят места временного пребывания. Сегодня добровольцы «Молодёжки ОНФ» помогли оборудовать пункт временного размещения в санатории «Астраханские зори». Волонтеры привели в порядок территорию. Распилили деревья и погрузили ветки в машины, а также помогли работникам кухни освободить помещения.

Вместе с тем, ряд субъектов РФ продолжает принимать поезда с прибывающими жителями ЛНР и ДНР. Встречают людей, помогают добраться до пунктов временного размещения и разместиться добровольцы движения #МыВместе. На железнодорожную станцию Ульяновск-3 сегодня прибыл спецпоезд со станции «Лихая» Ростовской области с более чем 680 беженцами из Донбасса.

«Среди пассажиров, в основном, женщины и дети, пожилые люди. Ехали два дня. Все очень устали. Мы быстро распределили потоки людей. Помогли донести тяжелые сумки, сопроводили до автобусов. В пунктах временного пребывания людей также встречали волонтеры, которые быстро оформляли документы для заселения», — рассказал участник команды «Молодёжки ОНФ» в Ульяновской области Рамиль Летфуллов.

Первый поезд с беженцами из Донбасса встретили сегодня в подмосковном Нарофоминске. Сначала в поезд зашли волонтеры — узнать, требуется ли кому-то медицинская помощь. Среди пассажиров было много пенсионеров, а также дети, люди с ограничениями здоровья, беременные женщины. К счастью, медпомощь никому не понадобилась. Самой популярной просьбой приехавших было позвонить родственникам — многие временно остались без связи.

«Люди сюда едут за мирной жизнью, с надеждой на спасение», — сказал участник команды «Молодёжки ОНФ» Сергей Семенов.

Пенсионер Олег Леонидов недавно отметил 80-летие. Он рассказал, что когда начались обстрелы, в его планы не входило выезжать в Россию.

«Я вообще-то собирался идти в военкомат, хотел защищать независимость Родины. Но меня отправили в Подмосковье. Спасибо великой России, которая не бросает своих людей», — рассказал пенсионер.

Олег Леонидов в вместе еще с несколькими десятками беженцев будет жить в подмосковном Клину. Помимо Клина, жителей ДНР и ЛНР примут Волоколамск, Коломна, Зарайск, Подольск и Пушкино. Всего подмосковный регион выразил готовность принять 1,5 тысячи эвакуированных жителей Донбасса.

Поезд с беженцами встретили сегодня и в Липецке. На встречу жителей Луганской и Донецкой народных республик приехали исполняющий обязанности главы региона Александр Рябченко, сотрудники МЧС и волонтёры движения #Мывместе. Добровольцы сопроводили приехавших в пункты временного размещения — реабилитационно-оздоровительные центры «Лесная сказка» и «Клён».

»Нас тепло встретили, молодцы. Здесь очень комфортно, чисто, светло. Спасибо всем за то, что так радушно нас принимаете», — поблагодарила за встречу жителей Липецкой области Любовь Шестакова.

Ночью спецпоезд с тысячей эвакуированных граждан прибыл и в Нижегородскую область. На вокзале людей встречали сотрудники полиции, МЧС, объединенная волонтёрская группа и члены поисковых отрядов. Добровольцы «Молодёжки ОНФ» разделились на две группы: одна встречала пассажиров на станции «Арзамас». Главной задачей было актуализировать информацию о прибывающих и оперативно передать ее сотрудникам МЧС. Вторая группа встречала беженцев на станции «Нижний Новгород». Они сопровождали людей до автобусов и спецтранспорта, а затем помогали с оформлением и размещением в пунктах временного пребывания, обеспечивали людей вещами первой необходимости.

Сегодня поезда с эвакуированными жителями Донбасса ожидают также в Рязанской и Пензенской областях.