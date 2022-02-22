Красногорск, 22 февраля 2022, 20:12 — REGNUM Игорь Черевченко покинул пост главного тренера подмосковных «Химок». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом 22 февраля сообщили на официальном сайте «Химок».

Игорь Черевченко
Игорь Черевченко
Soccer.ru

«Благодарим Игорь Геннадьевича и его тренерский штаб за работу, желаем больших побед в дальнейшей карьере!», — сообщила пресс-служба подмосковного клуба.

Игорь Черевченко возглавлял «Химки» с ноября 2021 года.

После восемнадцати сыгранных матчей «Химки», одержав лишь две победы и набрав четырнадцать очков, занимают последнее шестнадцатое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Команда идет в зоне вылета.