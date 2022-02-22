Красногорск, 22 февраля, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Игорь Черевченко покинул пост главного тренера подмосковных «Химок». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом 22 февраля сообщили на официальном сайте «Химок».

Soccer.ru Игорь Черевченко

«Благодарим Игорь Геннадьевича и его тренерский штаб за работу, желаем больших побед в дальнейшей карьере!» — сообщила пресс-служба подмосковного клуба.

Игорь Черевченко возглавлял «Химки» с ноября 2021 года.

После восемнадцати сыгранных матчей «Химки», одержав лишь две победы и набрав четырнадцать очков, занимают последнее шестнадцатое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Команда идет в зоне вылета.