Вашингтон, , 20:37 — REGNUM Американский хип-хоп-исполнитель Wiz Khalifa (Кэмерон Джибрил Томаз) сделал анонс будущего альбома. Соотвествующий пост появился на странице артиста в Instagram вечером 21 февраля.

Wiz Khalifa Скриншот YouTube

https://www.instagram.com/p/CaO6STfLiFN/

По словам музыканта, в ближайшее время он выпустит очередной сольный альбом, поскольку у него накопилось достаточно материала. Дата выхода студийного проекта остаётся неизвестной. Напомним, что 11 февраля 2022 года состоялась премьера совместного альбома Wiz Khalifa и Juicy J (Джордан Майкл Хьюстон). Пластинка под названием Stoner's Night включила в себя 13 композиций.

Читайте ранее в этом сюжете: Билли Айлиш вновь приостановила концерт