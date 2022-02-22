Лос-Анджелес, США, , 20:11 — REGNUM Стало известно полное имя новорождённого сына модели Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта. Об этом 22 февраля пишет TMZ, ссылаясь на полученное изданием свидетельство о рождении.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт Скриншот YouTube

Как отмечает СМИ, пара назвала ребёнка в честь рэпера — второе имя Вульфа Уэбстера звучит как Жак. Именно так зовут отца мальчика — Жак Уэбстер (настоящее имя Трэвиса Скотта).

ИА REGNUM напоминает, что Вульф Уэбстер родился 2 февраля 2022 года. Дженнер и Скотт также воспитывает дочь Сторми Уэбстер.

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