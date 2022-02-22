Москва, 22 февраля, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Россия выступает за прекращение накачки киевских властей оружием и предлагает демилитаризацию Украины, сообщил 22 февраля журналистам президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его мнению, такая демилитаризация на сегодняшний день остается единственным фактором, который могут наблюдать все заинтересованные стороны.

«Все, о чем было сказано выше, можно в одну секунду перевернуть, если наши так называемые партнеры будут накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия. Поэтому самый главный пункт — это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать», — сказал президент России, отвечая на вопрос о вариантах разрядке отношений с Украиной и её западными кураторами.