Москва, 22 февраля, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей во многих регионах России демонстрируют поддержку решения президента РФ Владимира Путина о признании независимости ЛНР и ДНР. Публикации сопровождаются хэштегами #СвоихНеБросаем, #МыВместе

Александр Крючкин Путин прав!

Бердская работающая молодежь поддерживает решение президента РФ о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 21 февраля принял решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, подписал соответствующие указы. Сегодня состоялось заседание Совета работающей молодёжи города Бердска, на котором ребята выразили поддержку решению президента о признании независимости ДНР И ЛНР.

Новосибирское городское казачье общество имени Атамана Ермака публикует на своей странице в соцсети слова поддержки решения президента: «21 февраля 2022 года в 22.35 (МСК) президент России Владимир Путин, после внеочередного большого заседания Совета безопасности, где обсуждал вопрос о признании ДНР и ЛНР, и телеобращения к нации, подписал указы «О признании Донецкой Народной Республики» и «О признании Луганской Народной Республики». Отныне Российская Федерация будет строить свои отношения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) в качестве суверенных государств. Также Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик, Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Российская Федерация признает Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) в границах, которые сейчас фактически установлены, вопрос о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с республиками будет рассмотрен Советом Федерации во вторник (22.02.2022 года). Российские военные должны будут обеспечить поддержание мира на территории ДНР и ЛНР. Это следует из указов президента России Владимира Путина о признании республик, опубликованных на портале правовой информации».

По инициативе депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Александра Аверкина в экстренном порядке было созвано совещание членов партии пенсионеров. Обсуждался вопрос оказания гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей. Предложение о сборе средств и необходимых в быту вещей для населения ДНР и ЛНР было поддержано единогласно. Александр Аверкин заявил, что «помощь собратьям является для нас священным долгом».

В Йошкар-Оле запустили флешмоб «Йошкар-Ола ЗА!» Размещая на своих страницах в социальных сетях и мессенджерах карточку «Йошкар-Ола ЗА!», жители выражают поддержку решению президента России Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами. В поддержку решения Владимира Путина высказался также председатель Городского Совета Ветеранов Геннадий Мустаев. Он отметил, что жители ДНР и ЛРН оказались в тяжелейшей ситуации.

«Очень жаль семьи и ребятишек, которым приходится срочно покидать свои дома. Но мы с надеждой смотрим в будущее, надеемся все разрешится. Ведь Россия своих не бросает», — сказал Геннадий Мустаев.

Руководитель исполкома Народного Фронта в Севастополе Лариса Мельникрассказала, почему поддерживает решение Владимира Путина: «Я — уроженка Новороссии и для меня события, произошедшие 21 февраля, стали жизненно важными. Это означает, что часть великой России имеет шанс на возвращение домой. Мы столько лет были вынуждены наблюдать за тем, как на Донбассе гибли люди. Это были восемь лет продолжающегося кошмара! Сегодня для жителей ЛНР и ДНР все это закончилось. Истошные вопли отдельных горе-политиков не нужно замечать, их личное мнение нас не волнует. Мы великий народ! Мы должны об этом помнить всегда. У нас есть историческая память, культура и традиции, которые помогут возродить Россию. Для меня Владимир Владимирович Путин был и остается величайшим из современников. Мы восхищаемся своим Президентом и всегда готовы поддержать его».

Общественная организация «Волонтерский форпост» также опубликовала в сети слова поддержки решения главы РФ: «Мы поддерживаем нашего президента! Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Этот шаг стал следствием многолетнего противостояния на Донбассе, заложниками которого выступают несколько миллионов жителей этой непризнанной части Украины. Мы уже принимали беженцев в 2014 году. Мы видели кадры хроник, что оставляют после себя на Донбассе украинские силовики. Против республик, против нашей страны сейчас ополчилась Европа, США, начались обстрелы Донбасса. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Повторения 2014 года быть не должно! Хватит войны! Скажем СТОП обстрелам городов непризнанных республик Украины! Можно сидеть и ждать, как будут развиваться события дальше. Можно закрыть глаза на гибель невинных людей. Но Россия пошла по другому пути. Совет безопасности принял единогласное решение — признать суверенитет ДНР и ЛНР. Свою позицию высказал и президент нашей страны. Этот шаг поставит точку в стремительно нарастающей эскалации конфликта на Донбассе. Волонтерский Форпост за мирное разрешение ситуации на Украине и за право Донбасса на самоопределение!»

Волонтёры молодёжного центра «Выбор», корпуса добровольцев города Благовещенска, областного ресурсного центра развития добровольчества, члены Молодежки ОНФ, Молодой Гвардии «Единой России» провели акцию в поддержку решения о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Волонтёры зажгли свечи в виде хэштега акции «МыВместе», чтобы выразить свое участие жителям республик.

«В это непростое время мы хотим поддержать жителей ДНР и ЛНР, которые сейчас на самом деле нуждаются в помощи и участии», — говорится в завявлении центра «Выбор», — «В эти дни волонтеры региональных штабов акции «МыВместе» в разных регионах России работают в полную силу для оказания помощи людям, прибывающим в Россию из Донбасса. В Амурской области волонтеры центра «Выбор» с готовностью присоединяются к работе регионального штаба акции по сбору гуманитарной помощи. Мы всецело поддерживаем решение о признании суверенитета и независимости ЛНР и ДНР и считаем, что именно сейчас, как никогда, важно почувствовать, что #МыВместе».

Молодежь Республики Алтай вышла на центральную площадь Горно-Алтайска с плакатами в поддержку президента России о признании независимости Донецкой и Луганской республик.

«Мы, молодежь Республики Алтай полностью поддерживаем решение Владимира Владимировича Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. Сегодня представители общественных молодежных организаций организовали флешмобы в поддержку этого решения», — отметил активист молодежной организации Александр Крючкин.

В канун Дня защитника Отечества и принимая во внимание инициативу общественности по поддержке ЛНР и ДНР, в Республике Марий Эл прошла акция автомобилистами по центральным улицам города. В составе колонны автолюбителей были представители общественности, курсанты ДОСААФ и участники военно-патриотического объединения «Сириус Ола» Колледжа государственной и муниципальной службы. Участники акции выразили свою поддержку признанным республикам и возложили цветы к Памятнику труженикам тыла и к Монументу Воинской Славы.

В поддержку признания независимости ДНР и ЛНР выступили и общественные деятели Чеченской Республики.

В частности, член Общественной палаты Российской Федерации Иса Сардаловзаявил о поддержке инициативы президента страны о признании независимыми государствами Донецкой и Луганской республик.

В поддержку признания ДНР и ЛНР выступили также жители Ставропольского края.

Кубанские общественники высказались о признании ДНР и ЛНР. Они поддержали это событие, назвав его «историческим».

Члены совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края прокомментировали решение президента России Владимира Путина о признании Луганской и Донецкой народных республик. По их словам, это верное решение, которое должно успокоить западных «партнеров».

"Судя по скорости принятия решения, думаю, что мы стояли на пороге большой войны и это решение если не остудит пыл заокеанских партнеров и их верных марионеток на Украине, то хотя бы реально отодвинет начало апокалипсиса», — высказал мнение член СПЧ при главе Кубани Геннадий Гасанов.

Он предположил, что дальше последует истерика и санкции, однако по-другому нельзя. Общественник считает, что по итогу Россия справится и станет только сильнее.

В соцсети жители стали выкладывать посты в поддержку беженцев с Донбасса #СвоихНеБросаем. Таким образом они поддерживают население народных республик и делятся своими историями помощи беженцам.

В Общественной палате Кубани прокомментировали решение о признании независимости ДНР и ЛНР.

Лидеры Донецкой и Луганской народных республик выступили с обращениями к Президенту РФ с просьбой признать независимости этих территорий. 21 февраля Владимир Путин провел срочное заседание Совбеза России.

По его итогам президент подписал указ о признании независимости ДНР И ЛНР. Решение поддержали члены Совбеза и Госдума РФ.

В регионах России, куда приезжают вынужденные переселенцы с Юго-Востока Украины, работают волонтерские штабы, идет подвоз гуманитарной помощи, сбор средств и вещей, организация проживания и психологической помощи.

Сегодня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил поддержку решения президента. Глава региона отметил, что на территориях ДНР И ЛНР проживают русские люди, которых необходимо защитить. Решение также прокомментировали в Общественной палате Краснодарского края.

«Поддерживаю решение Президента РФ, принятое вчера на заседании Совбеза. Разве это нормально, что миллионы жителей Донбасса уже 8 лет живут в условиях реальной опасности, а целые семьи, беременные женщины и пожилые люди вынуждены покидать свои дома? Что у сотен тысяч детей нет нормального детства, возможности спокойно учиться и без опаски играть в своем дворе? Мы не имели права остаться равнодушными к просьбам республик о признании. Признание ДНР и ЛНР — вынужденная мера, и это шаг к восстановлению справедливости. Теперь есть реальная возможность, пусть не сразу, но вернуть мир на эти земли, обеспечить защиту интересов и безопасности населения», — рассказала председатель Общественной палаты Кубани Любовь Попова.

Председатель комиссии Общественной палате Краснодарского края по вопросам развития культуры, науки и образования, спорта, патриотического воспитания, гражданского просвещения, ректор Краснодарского государственного института культуры Сергей Зенгин заявил: «Безусловно поддерживаю решение, принятое Владимиром Путиным. Сегодня, в условиях постоянного нагнетания напряженности со стороны Европы и Украины, это единственный шанс обеспечить безопасность людей, которые захотели сохранить русский язык, русскую культуру и образ жизни. Это даст возможность наладить жизнь, экономику и систему образования на территории народных республик».