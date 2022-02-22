Оттава, , 20:37 — REGNUM Канадский рэпер Дрейк (Обри Дрейк Грэм) и американский бренд Nike сделали анонс старта продаж кроссовок, созданных в сотрудничестве. Соответствующую информацию приводит GQ 22 февраля.

Дрейк The Come Up Show

Новая пара под названием Hot Step Air Terra появится в продаже 3 марта 2022 года. Известно, что кроссовки получат сразу две уникальные расцветки.

Ранее Дрейк и Nike неоднократно сотрудничали. Так, выход последней на текущий момент совместной коллекции состоялся в 2021 году.

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