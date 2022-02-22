Москва, , 19:50 — REGNUM Россия признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые прописаны в конституции этих республик, заявил 22 февраля журналистам российский президент Владимир Путин.

Влаимир Путин Kremlin.ru

Владимир Путин «Мы же их признали. А значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. Но мы рассчитываем, и я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик».

Глава государства добавил, что пока такие переговоры невозможны — из-за боевых действий.

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