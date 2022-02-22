Курган, , 19:42 — REGNUM В Кургане вынесен обвинительный приговор бывшему главному государственному инспектору отдела по технологическому контролю Уральского управления Ростехнадзора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Судом установлено, что в период с 2014 по 2019 годы, мужчина получал взятки от руководителей и иных должностных лиц организаций за непривлечение их к административной ответственности. Среди взяткодателей были руководители предприятий, эксплуатирующих автогазозаправочную станцию, паровые котлы, занимающееся строительством котельных, газопроводов и трубопроводов. Общая сумма взяток по всем эпизодам составляет более 400 тысяч рублей.

Суд назначил инспектору Ростехнадзора наказание в виде лишения свободы на восемь лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе на двухлетний срок.