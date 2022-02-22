Челябинск, 22 февраля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. В Челябинской области начал работу штаб по оказанию помощи эвакуированным жителям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Alexander Sapozhnikov Челябинск

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Возглавил его губернатор Алексей Текслер. А в муниципалитетах уже созданы пункты временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля из ДНР и ЛНР была объявлена эвакуация. А 21 февраля Россия официально признала их независимость.