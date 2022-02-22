Москва, 22 февраля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Украина выбрала путь кровопролития и насилия, а переговоры по урегулированию заведены в тупик, заявил 22 февраля заместитель министра обороны России Николай Панков на заседании Совета Федерации РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Интенсивность украинских обстрелов Донбасса растёт ежедневно, отметил он.

«Переговоры зашли в тупик. Украинское руководство стало на путь насилия и кровопролития. На границах ДНР и ЛНР Украина создала 60-тысячную военную группировку, в состав которой входит тяжелая бронетехника, ракетные комплексы, и системы залпового огня», — сказал Николай Панков.

«Обстрелы нарастают день ото дня, они ведутся по всем направлениям, достигая до двух тысяч снарядов в день. Из них 316 из тяжелых видов вооружения, прямо запрещенных минскими соглашениями», — пояснил замглавы Минобороны РФ, отметив также активную деятельность украинских диверсионно-террористических групп.

Под влиянием этих событий, подчеркнул Панков, «только в последние дни покинувших свой кров составило около 100 тыс. человек, в том числе 29 865 детей».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик Донбасса. В одном из пунктов указа военному ведомству России поручено обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.