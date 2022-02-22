Ростов-на-Дону, 22 февраля, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Юрий Сильвестров занял пост министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области. Соответствующий указ 22 февраля подписал донской губернатор Василий Голубев, сообщает пресс-служба главы региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель

Тем же документом 42-летний Сильвестров освобождён от занимаемой должности руководителя Региональной службы госстройнадзора Ростовской области.

Известно, что трудовой путь управленец начинал в различных энергостроительных и монтажных организациях Дона и Кубани. С 2015 года работал государственным инспектором в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора, в 2016 году занял пост заместителя руководителя, а затем главы Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что в конце января министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области покинул Сергей Куц, возглавлявший ведомство 3,5 года.