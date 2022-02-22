Бухарест, 22 февраля, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Национальное управление санитарно-эпидемиологической и ветеринарной службы Румынии (ANSVSA) объявило об изъятии из супермаркетов и небольших продуктовых магазинов страны крупной партии гранатов, импортированных из Турции. Об этом 22 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, указанная продукция с маркировкой А99−04 может содержать опасные для организма человека пестициды.

«Покупателям, которые приобрели такой товар, необходимо сдать его для утилизации в течение ближайших нескольких дней», — говорится в заявлении ANSVSA. При этом представители торговых сетей гарантировали возвращение средств, затраченных на приобретение фрукта.

Напомним, ранее из розничной торговли в Румынии по различным причинам были изъяты крупные партии лосося, куриного филе и других продуктов.