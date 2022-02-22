Москва, , 19:18 — REGNUM В официальном Instagram-аккаунте шоу «Холостяк» телеканала ТНТ появилась дата выхода девятого сезона проекта. Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Роза Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Первый эпизод выйдет 12 марта 2022 года. Как отмечает издание «Канобу», главных героев шоу будет двое, однако имя одного из них до сих пор держится в секрете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, героем шоу «Холостяк» станет 27-летний предприниматель Александр Гранков. В одном из интервью он рассказал, что ему потребовалось более часа на заучивание имён всех участниц проекта.

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