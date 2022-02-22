Москва, 22 февраля 2022, 19:18 — REGNUM В официальном Instagram-аккаунте шоу «Холостяк» телеканала ТНТ появилась дата выхода девятого сезона проекта. Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Первый эпизод выйдет 12 марта 2022 года. Как отмечает издание «Канобу», главных героев шоу будет двое, однако имя одного из них до сих пор держится в секрете.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, героем шоу «Холостяк» станет 27-летний предприниматель Александр Гранков. В одном из интервью он рассказал, что ему потребовалось более часа на заучивание имён всех участниц проекта.
Читайте ранее в этом сюжете: Анатолий Цой вернулся на шоу «Звёзды в Африке»