Москва, 22 февраля, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В официальном Instagram-аккаунте шоу «Холостяк» телеканала ТНТ появилась дата выхода девятого сезона проекта. Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Роза

Первый эпизод выйдет 12 марта 2022 года. Как отмечает издание «Канобу», главных героев шоу будет двое, однако имя одного из них до сих пор держится в секрете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, героем шоу «Холостяк» станет 27-летний предприниматель Александр Гранков. В одном из интервью он рассказал, что ему потребовалось более часа на заучивание имён всех участниц проекта.