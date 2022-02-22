Кострома, 22 февраля, 2022, 20:35 — ИА Регнум. В общественном транспорте районных центров Костромской области введут безналичную оплату проезда для льготников. Об этом сообщает администрация региона.

Voronezh-city.ru Терминал безналичной оплаты в автобусе

Сейчас ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане и жертвы политических репрессий расплачиваются за услугу с помощью бумажных проездных. После нововведений они смогут сделать это с помощью транспортной или банковской карты.

Проект соответствующего закона уже разработан администрацией. Позднее он будет внесён в Костромскую областную думу для рассмотрения. Напомним, с 2016 года «безнал» для льготников был введён в Костроме. На пригородных маршрутах система заработала с 2021 года.