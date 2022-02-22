Курган, 22 февраля, 2022, 19:13 — ИА Регнум. В Курганской области школьников и студентов стали всё чаще вовлекать в наркоторговлю. Об этом заявил в региональном парламенте начальник УМВД по Зауралью Дмитрий Свинов.

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«Фактически мы сняли более 10 организованных групп, прибывающих к нам из Свердловска, состоявших из мигрантов, которые прибывали исключительно для торговли наркотическими средствами. Они торговали ими везде, не только в Курган стремились. У них огромные были задачи, но их преступный путь обрывался в нашем регионе», — цитирует выступление Дмитрия Свинова портал 45.ru.

Начальник УМВД России по Курганской области заявил о задержании групп юных наркоторговцев в школах № 9, 75, гимназии № 19. И добавил, что Курганская область в последнюю пятилетку находится в десятке регионов, где сложилась крайне серьёзная ситуация с наркотиками.