Вашингтон, , 19:33 — REGNUM За первые три дня пользователи загрузили приложение экс-президента США Дональда Трампа Truth Social более 170 тысяч раз в магазине App Store, сообщает 22 февраля Reuters со ссылкой на данные исследовательской фирмы Apptopia.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом соцсеть стала самым скачиваемым приложением в магазине Apple вскоре после того, как о нем стало известно.

При этом акции компании Digital World Acquisition, стоящей за созданием социальной сети, выросли почти на 30% на предварительных торгах 22 февраля, поскольку приложение поднялось в чартах после своего дебюта в Apple App Store.

Напомним, в последние недели пребывания на посту главы государства Трамп был заблокирован в самых популярных социальных сетях. Он не мог писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это решение руководства соцсетей было связано с попыткой сторонников Трампа осуществить штурм Капитолия, где в тот момент проходило заседание по утверждению итогов президентских выборов. Трамп считал результаты выборов сфальсифицированными.