Москва, 22 февраля, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Совфед рассмотрел обращение президента РФ Владимира Путина о применении Вооруженных сил за пределами РФ и дал на это согласие, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

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«Мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, направленные на сохранение мира», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В Совфед поступило обращение главы государства на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

«Ситуация в ДНР и ЛНР очень сложная, мы должны взять под защиту жителей этих государств», — отметил представитель президента замглавы Минобороны Николай Панков в Совфеде.

Профильные комитеты Совфеда рассмотрели обращение главы государства на основе ратифицированных договоров о дружбе и сотрудничестве между Россией и ЛНР и ДНР.

Общая численность Вооруженных сил, срок их пребывания определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ, следует из документа.

Постановление вступило в силу с момента его принятия.

«Конечно же, мы не хотим войны», — отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв, подчеркнув, что решение дает Путину возможность предпринять все меры, чтобы сохранить мир.