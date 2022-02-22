Вашингтон, , 19:20 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США открыли торги 22 февраля снижением на фоне роста геополитических рисков в ситуации вокруг Украины, а также угроз американских санкций, сообщает Reuters.

Уолл-стрит Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом акции энергетических компаний взлетели, а цены на нефть достигли максимума с 2014 года.

Индекс Dow Jones понизился на 105,09 пункта (0,31%), до уровня 33 974,09 пункта. S&P 500 подешевел на 16,13 пункта (0,37%), до уровня 4 332,74 пункта. Nasdaq пустился на 123,71 пункта (0,91%), до уровня 13 424,36 пункта.