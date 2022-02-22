Лос-Анджелес, США, , 19:04 — REGNUM Один из сценаристов «Дюны» Эрик Рот высказался относительно отсутствия номинации на «Оскар» у режиссёра картины Дени Вильнёва. Информация об этом опубликована 22 февраля в издании IndieWire, которому Рот дал интервью.

Цитата из к/ф «Дюна». Реж. Дени Вильнёв. 2021. США

Сценарист считает решение Американской киноакадемии несправедливым и назвал «смехотворным». «…как отделить режиссера от фильма? «Дюна» получила девять технических номинаций. Все эти люди были блестящими в своем деле, но им нужно было направление. Он (Дени Вильнёв — ИА REGNUM) должен был определить, какого цвета вещи. Какой звук использовать здесь. Он принимал эти решения. Послушайте, он маэстро», — считает Рот.

ИА REGNUM напоминает, что 8 февраля 2022 года Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». Вестерн Джейн Кэмпион «Власть пса» получил 12 номинаций, а «Дюна» Вильнёва — 10.

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