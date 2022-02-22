Киев, , 18:56 — REGNUM Дипломатические отношения с Россией надо было полностью прекратить ещё в 2014 году, это отвечало бы интересам Украины, заявил 22 февраля на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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По его словам, специалисты МИД Украины «проанализировали» возможные последствия такого решения и сожалеют, что оно не было принято в 2014 году.

«Я считаю, и всегда так считал, что это нужно было делать еще в 2014 году, к сожалению, тогда его не приняли, но сейчас мы проанализировали все возможные последствия и сценарии развития событий в случае принятия такого решения и пришли к выводу, что оно является своевременным и продуманным и отвечает интересам Украины», — заявил Кулеба журналистам.

Ранее Кулеба заявил, что происходящие сейчас события должны заставить Европу «забрать Украину».

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