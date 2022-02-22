Киев, 22 февраля, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Дипломатические отношения с Россией надо было полностью прекратить ещё в 2014 году, это отвечало бы интересам Украины, заявил 22 февраля на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, специалисты МИД Украины «проанализировали» возможные последствия такого решения и сожалеют, что оно не было принято в 2014 году.

«Я считаю, и всегда так считал, что это нужно было делать еще в 2014 году, к сожалению, тогда его не приняли, но сейчас мы проанализировали все возможные последствия и сценарии развития событий в случае принятия такого решения и пришли к выводу, что оно является своевременным и продуманным и отвечает интересам Украины», — заявил Кулеба журналистам.

Ранее Кулеба заявил, что происходящие сейчас события должны заставить Европу «забрать Украину».