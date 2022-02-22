Вашингтон, , 19:23 — REGNUM В США признаны виновными трое мужчин, которые в феврале 2021 года смертельно ранили афроамериканца Ахмада Арбери, совершавшего пробежку, сообщает 22 февраля Reuters.

Расовые беспорядки в США Loavesofbread

Присяжные совещались около четырех часов в течение двух дней, прежде чем вынести вердикт по делу 36-летнего Трэвиса МакМайкла, его отца, бывшего офицера полиции Грегори МакМайкла, а также их соседа, 52-летнего Уильяма Брайана. Все трое были признаны виновными в нарушении гражданских прав Арбери, а также в расовой дискриминации.

Напомним, что ранее американский певец Канье Уэст пожертвовал $2 млн, создав благотворительный фонд для семей жертв «политического насилия» — Джорджа Флойда, Ахмада Арбери и Бреонны Тейлор.

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