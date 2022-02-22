Красногорск, , 18:52 — REGNUM На территории Подмосковья введен режим повышенной готовности. Соответствующее решение было утверждено постановлением губернатора Московской области от 21.02.2022 № 51-ПГ.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

В документе отмечено, что подобная мера принята в связи с массовым прибытием в регион беженцев с территории ДНР и ЛНР. Режим повышенной готовности вводится на период с 22 февраля по 31 марта 2022 года.

«Правительству Московской области организовать временное размещение граждан, вынуждено покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в массовом порядке, на территории Московской области», — отмечается в постановлении.

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