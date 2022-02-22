Лондон, , 18:51 — REGNUM Британский актёр Стюарт Беван скончался в возрасте 73-х лет. Об этом 22 февраля сообщает The Sun.

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Как отмечает СМИ, смерть Бевана подтвердила его коллега и бывшая возлюбленная Кэти Мэннинг. «Самый красивый мужчина, поэт, актёр, сценарист, муж и отец отправился в своё ужасно большое приключение. Он был любовью в моей жизни на протяжении многих лет на экране и за его пределами, и наша замечательная дружба продолжалась до самого конца», — поделилась она.

ИА REGNUM напоминает, что в 1973 году Стюарт Беван сыграл профессора Клиффорда Джонса в шести эпизодах сериала «Доктор Кто». Главную роль в сериале исполнил Джон Пертви.

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