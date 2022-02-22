Ташкент, 22 февраля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Посольство Узбекистана в Нур-Султане направило ноту Казахстану в связи с задержанием своих граждан после массовых беспорядков в январе, сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулджанов.

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«На днях в ряде средств массовой информации, со ссылкой на омбудсмана Республики Казахстан по правам человека Эльвиру Азимову, распространились сведения о том, что в Казахстане после массовых беспорядков в январе этого года под арестом остаются 18 иностранцев, среди которых 14 граждан Узбекистана», — говорится в пояснении к ноте.

Кабулджанов отметил, что для выяснения этого факта со стороны посольства Узбекистана в Нур-Султан направлена соответствующая нота в МИД Казахстана с просьбой предоставить полную информацию об арестованных гражданах Узбекистана, местах их содержания, причинах привлечения к ответственности, а также организовать с ними консульскую встречу для сотрудников диппредставительств Республики Узбекистан в Республике Казахстан.

«Посольство Республики Узбекистан в Нур-Султане, а также генеральные консульства в Алматы и Актау находятся в постоянном контакте с представителями правоохранительных органов Казахстана на местах», — говорится в сообщении официального представителя.