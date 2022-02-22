Нижний Новгород, , 18:47 — REGNUM Жители Нижегородской области горячо обсуждают в соцсетях обращение президента России Владимира Путина, в котором он призвал россиян поддержать признание независимости ДНР и ЛНР. Оценки событий у пользователей самые разные, но, кажется, что равнодушных не осталось.

Флаги России Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Нижегородцы в соцсетях, обсуждая признание независимости ДНР и ЛНР, разделились на два лагеря. Первые горячо поддерживают решение Москвы и согласны с тезисами, озвученными президентом Владимиром Путиным в обращении.

«Правильное решение! Своих не бросаем!», — написала Валерия Святкина.

«Всем беженцам по 10 тысяч рублей, паспорта, убежище. Мы народ гостеприимный и щедрый», — считает Ольга Воронова.

«Я и больше отдам! Это наши братья! Наши!», — высказалась Анна Николаева.

«Болото дрожащее задрожало! За копейки свои задрожало. Так всегда было есть и будет. Родина без предателей, увы, не живет и до сих пор. Историческое решение! А отступники всегда были», — считает Дмитрий Дмитриев.

«Вы что там все покурили. В первую очередь это люди. Среди их дети, вы о чём? Вы почему такие жестокие стали? Наши бабки и деды никогда не делили свой-чужой если нужна помощь. Всегда помогали не зависимо от того кто ты и откуда», — напомнил Сергей Сотников.

Кто-то из нижегородцев рассматривает ситуацию в разрезе городских проблем и проектов.

«Ну, а чём там нижегородцы помечтали? О метро? Не до вас сейчас», — написал Николай Сапожников.

«Признали хорошо, лишь бы нам не было плохо», — высказалась Светлана Молькова.

«Восстановление инфраструктуры ДНР и ЛНР потребует около 1,5 триллиона рублей на три года — сенатор Рябухин. В бюджете РФ достаточно средств для оказания помощи Донбассу. А если понадобится — есть средства в ФНБ. Не зря готовится новая пенсионная реформа! Россияне заплатят за всё», — считает Алексей Киреев.

«Ну как жить в этой стране?! Как обидно, наши бабушки, дедушки, мамы, папы, работали, исправно платили налоги, чтобы сейчас все эти средства пошли не россиянам на пенсии и мат. помощь, а украинцам, которые вообще ни копейки не внесли в наш государственный бюджет. Конечно они хотят чтобы их присоединили к России, потому что у нас пенсия выше, чем у них, они хотят за наш счёт красиво жить», — огорчена Мария Новгородова.

«Да, давайте все соседние страны и их части себе заберём. Нам своего мало. Полный бардак в стране, порядок навести не можем и лезем со своим уставом во все дыры. Хотят жить в России — пусть переезжают. Это выбор каждого. Как можно объявлять часть соседнего государства независимым и вводить туда войска? Как в первобытном мире живем», — возмутился Алексей Ермишов.

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Немалую часть обсуждения заняли прогнозы относительно курса рубля и положения российских военнослужащих.

«Тем, кто радуется один вопрос. Почему вы так радуетесь? Я не против славян и их объединения, но последствия именно сейчас хоть кто-то представить может? В данный момент официально будут просто наших ребят зелёных и контрактников отправлять туда на убой, на мясо, не нужно строить иллюзий, что с нашим псевдосовременным оружием мы там шороху наведём! Нет! Людей на убой, про большие ракеты забудьте! Привет курс рубля, падение, и евро по сотке, минимум до конца года, цены на всё ещё раз вверх. И будут нам через полгода рассказывать, что хлеб дорожает из-за санкций, что мол плохо растет пшеница на земле русской! А те кто сейчас кричит — ура мы вместе, будут верить во все сказки!», — возмутился Георгий Алексеевич.

«Сколько же вокруг предателей для которых кроме долларов ничего вообще не существует, уж лучше бы за банку варенья продались», — спорит с критиками Александр Мазурин.

Некоторые нижегородцы акцентируют внимание не положении жителей ДНР и ДНР. У некоторых Нижегородцев на территории народных республик живут родные.

«Там дети, женщины, погибли мирные жители, пишут в новостях что на Донбассе артиллерия обстреляла детский сад, в котором на минуточку, находились ДЕТИ!!! В Вас не чего человечного не осталось что ли? Признали, правильно сделали, потому что на кону стоят жизни людей. А по моему мнению, жизни — дороже долларов и евро. Все плачут, денег нет, доллар поднялся, а куда не глянь в каждой семье не по одной машине. Возможно меня сейчас закидают помидорами и будут говорить, что машины, техника взяты в кредит, но если люди берут кредиты, значит они уверенны, что смогут его выплатить. Столько злости в людях, столько бесчеловечности», — заметила Дарья Радаева.

«Вчера буквально приклеилась к экрану с вечера до полуночи. А там мелькнули кадры как в Донецке с российскими флагами народ на улицах радуется. У меня слезы сами собой от волнения за них потекли. Всей душой я была вместе с ними. Надеюсь, что все будет хорошо. В Донецке у меня тетя и ее дочери. Я им желаю перенести эти трагические дни как-нибудь помягче. Пусть скорее наступит мир на ДНР и ЛНР!», — написала Алевтина Абаськина.

Нашлись пользователи, которые поддержали независимость ДНР и ЛНР, но считают это решение «запоздалым».

«Надо было сразу их признавать вместе с Крымом. Но, уж лучше поздно, чем никогда», — написала Елена Рзаева.

«Наш президент правильно сделал что признал ДНР и ЛНР отдельными республиками также как и Крым. Кто против объясните. Надоело что наш русский народ везде виноват. Россия должна защищать своих граждан», — считает Алексей Синицын.

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