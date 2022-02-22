Берлин, 22 февраля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Полиция Берлина установила личности всех шестерых подозреваемых, которые, как утверждается, были причастны к предположительно расистскому нападению на 17-летнюю Дилан С. в районе Берлин-Пренцлауэр-Берг, заявил вице-президент местной полиции Марко Лангнер. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel 22 февраля.

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Инцидент произошёл в начале февраля в трамвае. Сообщается, что в распоряжении полиции находится видеоматериал из трамвая, который в настоящий момент тщательно рассматривается правоохранительными органами.

Ажиотаж дело вызвало еще и потому, что полиция впоследствии скорректировала свои заявления о нападении. Полиция изначально написала в докладе, что конфликт был спровоцирован тем, что молодой человек не носил противовирусную маску. Это заявление подхватили многочисленные СМИ.

Теперь Лангнер заявил, что ошибка в первом отчете была вызвана неправильной интерпретацией заявления о возбуждении уголовного дела пресс-службой. Анализ видеозаписей показал, что Дилан С. на момент случившегося носила защитные средства для рта и носа.

С. опубликовала видео в Instagram после нападения. Согласно ее описанию, к ней на расовой почве приставали, её также избивали и пинали трое женщин и трое мужчин.