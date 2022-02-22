Москва, 22 февраля 2022, 18:43 — REGNUM Совфед рассматривает обращение президента РФ Владимира Путина о применении Вооруженных сил за пределами РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Совет Федерации
Совет Федерации
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Вношу дополнительный вопрос о рассмотрении данного обращения». — сказала Матвиенко.

Решение будет принято на заседании в соответствии с договорами о дружбе с ЛНР и ДНР в соответствии с обращениями глав республик.