Москва, 22 февраля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Совфед рассматривает обращение президента РФ Владимира Путина о применении Вооруженных сил за пределами РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

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«Вношу дополнительный вопрос о рассмотрении данного обращения». — сказала Матвиенко.

Решение будет принято на заседании в соответствии с договорами о дружбе с ЛНР и ДНР в соответствии с обращениями глав республик.