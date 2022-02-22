Лондон, 22 февраля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Британские исполнительницы Дуа Липа и Рита Ора высказались относительно смерти музыкального предпринимателя Джамала Эдвардса. Об этом 22 февраля пишет Billboard.

Скриншот с YouTube Дуа Липа

«Убита горем, услышав эту новость. Покойся с миром, Джамал. Мои мысли со всеми его друзьями и семьей, а также с жизнями многих людей, которых он коснулся и объединил. Он ушёл слишком рано», — поделилась Дуа Липа. Её коллега Рита Ора также почтила память Эдвардса: «Я опустошена. Нет слов, чтобы описать, как я благодарна за то, что ты был в моей жизни. Спасибо за всё, что ты мне показал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля 2022 года скончался Джамал Эдвардс, основатель платформы SBTV. Площадка помогла начать карьеру исполнителям Эду Ширану, Jessie J, рэперу Skepta и другим британским музыкантам.