22 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Владимир Шаповалов, , 19:56 — REGNUM Россия признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. Реакция стран Запада на это событие оказалась ожидаемой: возмущение, ультиматумы, осуждение и заявление о якобы нарушении Россией международных обязательств. Запад представил действия России как беспрецедентные. И с этим нагнетанием извне Россия входит в электоральный цикл, который включает в себя выборы президента РФ в 2024 году и Госдумы 2026-го. Насколько соответствуют действительности попытки представить признание ЛНР и ДНР как нечто из ряда вон и насколько такая позиция Запада соответствует поведению самого Запада в подобных ситуациях, разбирался историк, член правления Российской ассоциации политической науки, эксперт НОМ Владимир Шаповалов.

Владимир Шаповалов НОМ

«В настоящее время в мире существует 193 суверенных страны — члена ООН, признанных подавляющим большинством стран мира. Еще ряд государств, в частности Абхазия и Южная Осетия, являются частично признанными, то есть получили признание некоторого количества суверенных государств. При этом сто лет назад в мире было только 60 суверенных государств. А членов Лиги Наций и того меньше — только 43. То есть за прошедшее столетие количество признанных мировым сообществом, в том числе странами Запада, государств увеличилось более чем в три раза. Показательна история признания суверенитета за последние 30 лет. В 1991—1992 гг. был признан суверенитет отделившихся от СССР союзных республик. При этом страны Запада были первыми среди стран, признавших новые государства. Так, независимость Украины была признана Польшей и Канадой 2 декабря 1991 г. И это при том, что Беловежские соглашения были подписаны только через шесть дней после этого, а прекратил свое существование Советский Союз 26 декабря 1991 г. За день до этого, 25 декабря, Украину признали Соединенные Штаты. В 1991 г. в одностороннем порядке из состава Югославии вышли республики Словения и Хорватия. Это решение было прямым нарушением суверенитета Югославии. Тем не менее 23 декабря 1991 г. они были признаны Германией, а затем, в течение короткого времени, всеми другими странами Запада. Вслед за этим состоялось признание независимости Боснии и Герцеговины, Македонии, отделившихся от Югославии, и Словакии, после распада Чехословакии. 23−25 апреля 1993 г., после 30 лет вооруженной борьбы, Эритрея провела референдум и провозгласила независимость от Эфиопии. Через день после завершения референдума, 27 апреля США уже признали новое независимое государство. В 2006 г. состоялось признание независимости Черногории. 17 февраля 2008 г. Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии. Уже на следующий день суверенитет Косово были признан США и их наиболее близкими союзниками и сателлитами, Великобританией, Францией, Турцией, Албанией, Афганистаном и Сенегалом. Всего Косово признано 98 государствами, в том числе большинством стран Запада. 9 июля 2011 г. провозгласил свою независимость от Судана Южный Судан. В тот же день независимость Южного Судана была признана Соединенными Штатами и их основными союзниками. При этом Германия и Польша признали независимость Южного Судана за день до официального провозглашения этой страной независимости (решение было принято 8 июня и вступило в силу 9 июня). Самым последним примером является открытие 18 ноября 2021 г. в Литве дипломатического представительства непризнанного мировым сообществом в качестве суверенного государства Тайваня. На языке дипломатии этот акт аналогичен признанию. Подводя итог, необходимо отметить, что Устав ООН устанавливает в качестве фундаментальной цели своей деятельности следующее: «Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов». Наличие данной нормы создает правовые основания для признания суверенитета народов, стремящихся к самоопределению. То есть это право закреплено в международных документах, а сами подобные решения в мировой практике не единичны. Более того, количество суверенных государств постоянно растет. При этом страны Запада зачастую являются первыми в ряду государств, признающих суверенитет новых политических образований, причем в ряде случае, как, например, с Украиной, Словенией, Хорватией и Косово, грубо нарушая принцип невмешательства во внутренние дела других суверенных государств. На этом фоне враждебного флера и двойной морали Запада Россия входит в электоральный цикл, который включит в себя выборы президента РФ в 2024 году и выборы в Госдуму 2026 года. Смею предположить, что события 21 февраля этого года наши «партнеры» непременно попытаются разыграть как карту в попытке вмешаться в выборы-2024».

Напомним, 21 февраля 2022 года президент провёл заседание Совета безопасности РФ, члены которого единогласно поддержали вопрос признания независимости республик ЛНР и ДНР. В этот же день Владимир Путин и главы ДНР и ЛНР подписали Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республиками. После глава государства обратился к россиянам, напомнив историю вопроса и подчеркнув: признание суверенитета ЛНР и ДНР — «давно назревшее решение». В ближайшее время Федеральное собрание РФ может поддержать решение президента РФ, а затем ратифицировать Договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками.

Что сказал президент:

«Украина — это часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами кровными, семейными узами».

«Несмотря на сменяемость руководства Украины, не меняется суть: агрессивный, националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве, который целиком и полностью — порождение государственного переворота 2014 года».

«Все эти годы — я хочу это подчеркнуть — над людьми, которые проживают на этих территориях (ДНР и ЛНР), фактически издевались: постоянные обстрелы, блокада, как вы знаете, люди, проживающие на территориях, близких к так называемому «близкому краю», вообще были вынуждены перебраться в подвалы и живут там сами вместе с детьми».

«Важной составляющей вопроса стало участие стран НАТО во главе с Соединёнными Штатами Америки в сложившемся кризисе на Украине. Уже принят закон о допуске в 2022 году вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных учениях. Понятно, что речь идет прежде всего о войсках НАТО. И в наступившем году запланировано не менее десяти таких совместных маневров». «Подобные мероприятия служат прикрытием для быстрого наращивания военной группировки НАТО на территории Украины. Россия никогда не поступится суверенитетом, национальными интересами и ценностями и имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности».