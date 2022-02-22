Берлин, 22 февраля, 2022, 20:21 — ИА Регнум. В текущем году Volkswagen Group хочет серьезно подготовиться и сделать свою дочернюю компанию Porsche AG, занимающуюся спортивными автомобилями, публичной. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesschau 22 февраля.

DariuszSankowski Porsche

По данным VW, в настоящий момент компания ведёт предварительные переговоры с основным акционером Porsche Automobil Holding. Семьи владельцев Porsche и Piëch объединяют свои доли в сети концерна в холдинговую компанию Porsche, которую не следует путать с самим производителем спортивных автомобилей.

В отчете отмечается, что Volkswagen AG и Porsche Holding договорились о ключевом соглашении. Это должно лечь в основу дальнейших шагов по подготовке к возможному IPO Porsche AG. Решение о дебюте на фондовом рынке пока не принято. Долгое время ходили слухи о возможном IPO высокодоходного Porsche.

Объявление из Вольфсбурга было очень хорошо встречено фондовой биржей: привилегированные акции Volkswagen подскочили на 8,5%. Акции Porsche SE также выросли примерно на десять процентов.