Берлин, , 20:21 — REGNUM Пожар в Эссене был полностью потушен за семь часов, однако считается, что сгоревшему многоквартирному дому грозит обрушение. Полиция теперь хочет осмотреть руины с помощью специального робота. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel 22 февраля.

Германия

Опустошительный крупный пожар в центре Эссена потушен, однако место происшествия пока недоступно из-за опасности обрушения. Теперь новый четвероногий полицейский робот с камерой должен исследовать место пожара, как заявил представитель немецкой полиции.

35-килограммовый шагающий полицейский робот был представлен всего несколько недель назад на встрече с министром внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Гербертом Реулом (ХДС) в Дуйсбурге. По предварительной оценке пожарных, руины жилого комплекса находятся под угрозой обрушения. Поэтому следователи не могли войти в него сами в день пожара.

128 человек лишились своих домов, а во многих случаях и всего имущества в результате пожара, вспыхнувшего в понедельник, 21 февраля. Полностью разрушено 35 квартир, три человека получили ранения.

Пламя успело быстро распространиться по фасаду дома. Есть подозрение, что буря или теплоизоляция могли способствовать быстрому распространению огня. Жителям пришлось переселиться к знакомым или в отель.