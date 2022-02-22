Берлин, 22 февраля, 2022, 20:21 — ИА Регнум. После сильных штормов населению Германии следует избегать посещения лесов — в ближайшие недели на уборку потребуется значительное время. По крайней мере, погода немного успокоилась, хотя в некоторых районах все еще ветрено. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesschau 22 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валаамский лес

Путешественникам, любителям природы и другим посетителям следует избегать лесов в ближайшие недели после сильных штормов. Немецкие лесовладельцы призвали общественность не посещать лесистую местность.

«Я призываю вас: держитесь подальше от лесов. Сейчас речь идёт о смертельной опасности», — заявил Георг Ширмбек, председатель Немецкого лесного совета. Он отметил, что сначала лесовладельцы должны ликвидировать нанесённый ущерб от урагана.

«В целом ущерб, причиненный ураганами Иления, Зейнеп и Антония, был очень неприятным, но не тотальным, как после урагана Кирилл», — подчеркнул Ширмбек. На этот раз после прошедших штормовых дней особенно пострадали федеральные земли Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания.

По данным экспертов, только в лесах Мекленбурга-Передней Померании выпало не менее 500 000 кубометров древесины. По словам Петера Рабе из Национальной ассоциации немецких лесоводов (BDF), убрать теперь всю древесину до наступления весны — довольно трудная задача.

Работы по уборке представляют особую сложность для лесников из-за сырости земли. Тяжелая техника может нанести дополнительный ущерб почве.