Берлин, , 20:22 — REGNUM Штатные сотрудники гериатрической службы должны получать бонус в размере до 550 евро, согласно документу министерства здравоохранения по ключевым вопросам о внедрении бонусов по уходу в больницах и учреждениях длительного ухода. «Премия должна быть выплачена медсестрам, отличившимся во время пандемии», — говорится в документе. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel 22 февраля.

Медсестра реанимационного отделения Александр Куликов © ИА REGNUM

Например, медперсонал, который был особенно обременен лечением пациентов с коронавирусом, должен получить особую выгоду, например, из-за усиленных мер гигиены, повышенного риска заражения или усилий по уходу за пациентами. Половина от общей суммы в один миллиард евро должна быть доступна для медперсонала в клиниках, а половина — в домах престарелых.

Согласно документу по ключевым вопросам, надбавка по уходу за престарелыми должна выплачиваться работодателями с 30 июня или не позднее 31 декабря 2022 года. Материальную выгоду должны получить сотрудники служб сестринского ухода и домов престарелых, проработавшие в сфере ухода за престарелыми не менее трех месяцев в период с 1 ноября 2020 г. по 30 июня 2022 г. и все еще работавшие по состоянию на 30 июня 2022 г.

Бонус выплачивается поэтапно: наибольшую сумму до 550 евро получают штатные работники, осуществляющие непосредственный уход и поддержку. До 370 евро начисляются сотрудникам, которые работают не менее 25 процентов рабочего времени на непосредственном уходе и поддержке. Это могут быть сотрудники администрации, строительных служб, кухни, уборки зданий, службы приема и охраны, садоводства и ухода за территорией, а также прачечной.