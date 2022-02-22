Вашингтон, 22 февраля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В США второй месяц подряд падает потребительское доверие и все меньше американцев планируют покупку дома или автомобиля в течение следующих шести месяцев, сообщает 22 февраля Reuters.

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Агентство Conference Board указывает, что индекс потребительского доверия в феврале снизился до 110,5. В январе он составлял 111,1.

При этом экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали снижение индекса до 110,0.

Напомним, что клиенты американского банка Bank of America в январе провели платежи на общую сумму $335 млрд, что на 17% больше, чем в январе 2021 года.