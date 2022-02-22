Бухарест, 22 февраля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Румыния располагает необходимыми материальными и техническими средствами для размещения на своей территории до полумиллиона возможных беженцев с Украины. Об этом 22 февраля заявил румынский министр обороны Василе Дынку, сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Pixabay.com Флаг Румынии

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«В случае непредвиденного развития ситуации [на Украине] Румыния примет у себя украинских соседей, — отметил, в частности, Дынку. — Есть соответствующий план по созданию специальных центров во многих наших населенных пунктах».

При этом глава румынского оборонного ведомства добавил, что большого потока иммигрантов из сопредельного государства Бухарест не ожидает. «Многие украинцы планируют выехать в Польшу», — резюмировал он.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Румынии призвало всех румынских граждан, находящихся на Украине, немедленно покинуть украинскую территорию.