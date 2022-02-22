Киев, , 18:30 — REGNUM Европейский союз должен преодолеть колебания и скептицизм и твёрдо пообещать Киеву будущее членство в ЕС, заявил 22 февраля на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, происходящие сейчас события должны заставить Европу «забрать Украину».

«Я призвал ЕС безотлагательно отбросить все колебания, все сдержанности, скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло. На фоне того, что происходит, абсолютно очевидно, что самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа — это в буквальном смысле забрать Украину себе», — заявил Кулеба.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский зависим, неуравновешен и способен на «все что угодно» — Лавров