Киев, 22 февраля, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Европейский союз должен преодолеть колебания и скептицизм и твёрдо пообещать Киеву будущее членство в ЕС, заявил 22 февраля на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

По его мнению, происходящие сейчас события должны заставить Европу «забрать Украину».

«Я призвал ЕС безотлагательно отбросить все колебания, все сдержанности, скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло. На фоне того, что происходит, абсолютно очевидно, что самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа — это в буквальном смысле забрать Украину себе», — заявил Кулеба.