Берлин, 22 февраля, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Налоговые поступления федерального правительства и правительств федеральных земель Германии демонстрируют значительный рост в начале 2022 года. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel 22 февраля.

Chris Potter Налоги

Поступления выросли на 22,4% до 57,55 млрд евро, сообщило федеральное министерство финансов в текущем ежемесячном отчете. Для сравнения, в прошлом году налоговые поступления увеличились на 11,5 процента.

В январе произошло значительное увеличение налогов с продаж, заработной платы и подоходного налога. Федеральные земли оказались основными бенефициарами, поскольку их доход увеличился на 21,6 процента.

«У увеличения налоговых поступлений есть и обратная сторона», — заявил «левый» политик Кристиан Гёрке, отметив при этом: «Государство заработало много денег на взрывном росте цен на электроэнергию от 7 до 19 процентов за последние шесть месяцев».

Министерство финансов ожидает более мощного экономического импульса с весны, после того как экономика сократилась на 0,7 процента в четвертом квартале 2021 года. Планируется, что в летние месяцы будет ещё больше позитивной динамики как в промышленности, так и в сфере услуг.