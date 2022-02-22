Берлин, 22 февраля, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть реализован в текущих кризисных условиях, процесс его сертификации приостановлен на неопределенный срок. Об этом сообщил 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц, передаёт Spiegel.

Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin Газопровод «Северный поток — 2»

Общаясь с журналистами в Берлине, он отметил, что действующее правительство ФРГ принимает эти меры в ответ на действия России на Украине.

«Это звучит чисто как техническая мера, но это необходимый шаг, поскольку без сертификации газопровод «Северный поток — 2» не может начать функционировать», — отметил Шольц.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у проекта не будет никаких шансов на успех, если «российские танки и войска пересекут границу Украины».