Дакар, , 20:12 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его сенегальский коллега Маки Салл обсудили военное и научное партнерство в регионе, охваченном терроризмом и волной военных переворотов, сообщает 22 февраля немецкое агентство Tagesschau.

Франк-Вальтер Штайнмайер

Сообщается, что президент Маки Салл приветствовал немецкого коллегу с воинскими почестями. В ходе встречи Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к расширению сотрудничества между Европой и Сенегалом.

«Несмотря на все существующие различия, мы должны найти путь к более тесному, плодотворному партнерству», — сказал Штайнмайер после переговоров, отметив, что Сенегал играет ключевую роль в «строительстве демократии» в регионе.

Он также сообщил, что Германия серьезно взвешивает свои следующие шаги в отношении развертывания войск в регионе после объявленного Францией вывода вооруженных сил.

В связи с этим Салл заявил: «Мали нельзя бросать. Вы должны сохранить свое присутствие в Сахеле. Африка нуждается в этом. Нам нужны европейские силы в Мали».

В настоящее время около 1170 немецких солдат развернуты в Мали в рамках миротворческой миссии Организации Объединенных Наций, известной как МИНУСМА. Еще 328 военнослужащих являются частью военной учебной миссии ЕС.